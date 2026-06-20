Iran: Ormuski moreuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja – više od 20 poginulih u izraelskim udarima na južni Liban

RTS pre 14 minuta
Iran: Ormuski moreuz ponovo zatvoren zbog kršenja primirja – više od 20 poginulih u izraelskim udarima na južni Liban

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo je obustavljen, saopštila je Revolucionarna garda. Razlog za zatvaranje moreuza su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je Stejt department. Nastavak pregovora Irana i SAD na tehničkom nivou sutra u Švajcarskoj, saopštilo ministarstvo spoljnih poslova Pakistana.

17:35 Iranska delegacija putuje u Švajcarsku Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai potvrdio je da ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči danas putuje u Švajcarsku radi praćenja sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona, prenosi agencija Fars. Bagai je naveo da će iranska delegacija pratiti tok sprovođenja sporazuma i zahtevati od druge strane da ispuni svoje obaveze, kako bi se utvrdilo koliko su SAD
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