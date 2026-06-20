Montela: Veoma smo razočarani, očekivanja u Turskoj su bila ogromna

RTS pre 3 sata
Montela: Veoma smo razočarani, očekivanja u Turskoj su bila ogromna

Selektor fudbalske reprezentacije Turske Vićenco Montela izjavio je da su svi u timu veoma razočarani nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva i dodao da su očekivanja javnosti u Turskoj bila ogromna.

Fudbaleri Turske poraženi su u San Francisku od selekcije Paragvaja rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe B na SP i tako su ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu. "Veoma smo razočarani, žao mi je. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a i naša očekivanja su bila visoka. Takođe mi je žao ljudi iz Fudbalskog saveza Turske. Znam koliko su se trudili, kao i sami igrači", rekao je Montela posle meča. On je naveo da je njegova selekcija imala mnogo šuteva i prilika u
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