Učenici iz Srbije osvojili pet medalja i jednu pohvalu na matematičkoj olimpijadi u Rumuniji

U Buzau, u Rumuniji održana je 30. Juniorska balkanska matematička olimpijada (JBMO), a reprezentativci Srbije osvojili su tri srebrne medalje, dve bronzane medalje i jednu pohvalu, saopštilo je Drušvo matematičara Srbije.

Na ovom matematičkom takmičenju, reprezentativci Srbije osvojili su tri srebrne medalje, dve bronzane medalje i jednu pohvalu, navodi se u saopštenju Društva matematičara Srbije. Srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnjikov, učenik Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, Ramazan Šakirov i Kosta Hil, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medlju osvojio je Jovan Petronijević, učenik Gimnazije "Svetozar Marković’" u Nišu i Bogdan Milovanović,