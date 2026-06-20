Advokat Janković o daljoj zakonskoj proceduri u predmetu "Ribnikar"

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Advokat Janković o daljoj zakonskoj proceduri u predmetu "Ribnikar"

BEOGRAD - Punomoćnik oštećenih u sudskom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, advokat Marko Janković kaže da, kada je reč o sledećim koracima nakon prvostepene presude u tom predmetu, Viši sud treba pisano da izradi prvostepenu presudu, a onda se presuda šalje strankama u postupku, koje potom imaju rok za žalbu od 15 dana.

Janković je izrazio očekivanje da će Apelacioni sud u Beogradu potvrditi izrečenu presudu i roditelje dečaka koji je u školi počinio masovno ubistvo pravosnažno osuditi na višegodišnje kazne zatvora. Viši sud u Beogradu najpre treba pisano da izradi prvostepenu presudu, naveo je on, a s obzirom na objavu presude, koja je trajala skoro tri sata, smatra da je sudija u mnogome već spremio izradu pisanog otpravka presude. "Mislim da ćemo u roku od 20 do 30 dana
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