Advokat Janković o daljoj zakonskoj proceduri u predmetu „Ribnikar“

BEOGRAD - Punomoćnik oštećenih u sudskom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, advokat Marko Janković kaže da, kada je reč o sledećim koracima nakon prvostepene presude u tom predmetu, Viši sud treba pisano da izradi prvostepenu presudu, a onda se presuda šalje strankama u postupku, koje potom imaju rok za žalbu od 15 dana.

Janković je izrazio očekivanje da će Apelacioni sud u Beogradu potvrditi izrečenu presudu i roditelje dečaka koji je u školi počinio masovno ubistvo pravosnažno osuditi na višegodišnje kazne zatvora. Viši sud u Beogradu najpre treba pisano da izradi prvostepenu presudu, naveo je on, a s obzirom na objavu presude, koja je trajala skoro tri sata, smatra da je sudija u mnogome već spremio izradu pisanog otpravka presude. "Mislim da ćemo u roku od 20 do 30 dana