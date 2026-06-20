BLISKOISTOČNI SUKOB: Obaveštajci SAD: Netanjahu može da potkopa sporazum; Najavljeni izraelsko-libanski pregovori u Vašingtonu

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Obaveštajci SAD: Netanjahu može da potkopa sporazum; Najavljeni izraelsko-libanski pregovori u Vašingtonu…

TEL AVIV - Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je Stejt department.

Najmanje 47 ljudi je poginulo, a 97 ih je povređeno tokom jučerašnjeg dana u izraelskim napadima širom Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Izraelske odbrambene snage su, takođe, objavile da su četvorica njihovih vojnika poginula u toj zemlji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, istovremeno, istakao je da će Izrael ostati na jugu Libana "koliko god bude potrebno", upozorivši da neće tolerisati napade na svoje vojnike niti na svoju teritoriju, kao
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