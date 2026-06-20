Dve milijarde evra na tržištu nekretnina u Srbiji u prvom kvartalu 2026, naskuplji kvadrat 12.000 evra

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Dve milijarde evra na tržištu nekretnina u Srbiji u prvom kvartalu 2026, naskuplji kvadrat 12.000 evra

BEOGRAD - Najviša cena kvadratnog metra stana u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 12.000 evra po kvadratnom metru, dok je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla približno dve milijarde evra, što predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti, saopštio je danas Republički geodetski zavod.

Kako se navodi, najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu gde je najveći iznos izdvojen je za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac - 2,6 miliona evra, a upravo je ta nepokretnost ostvarila najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji od 12.000 evra po kvadratnom metru. Najskuplja kuća prodata je takođe na teritoriji gradske opštine Savski venac za 2,1 milion evra, dok je najskuplje garažno mesto u prvom kvartalu 2026. godine plaćeno 77.000 evra
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