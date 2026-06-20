Fudbaleri Turske sa igračem više poraženi od Paragvaja, ništa od nokaut faze SP

SAN FRANCISKO - Fudbalska reprezentacija Turske poražena je od Paragvaja rezultatom 1:0 u utakmici drugog kola D grupe na Svetskom prvenstvu.

Jedini gol postigao je Matijas Galarsa u drugom minutu, odnosno posle 65 sekundi igre i sada je on strelac najbržeg pogotka na Mundijalu. Turci su imali igrača više celo drugo poluvreme, nakon isključenja Migela Almirona, prvog u istoriji zbog tzv. Vinisijusevog pravila i prekrivanja usta rukom dok je dobacivao nešto Mertu Mulduru. Prethodno, SAD su savladale Australiju 2:0. Amerikanci su sa šest bodova obezbedili prvo mesto u grupi, Australija i Paragvaj imaju po