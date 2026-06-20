Izvučen dobitnik Džokera vrednog 520.000 evra, listić uplaćen u Brusu

BRUS - U 49. kolu Loto igre, u petak uveče, izvučen je dobitnik Džokera vrednog 520.000 evra, odnosno 63.369.160 dinara, a srećni listić uplaćen je u Brusu, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Dobitni listić je 01-07978-25-5-26-00014, a igrač je uplatio 05 (pet) Loto kombinacija, 05 (pet) Loto Plus kombinacija i jedan Joker broj. Ukupna uplata je 800 dinara. Listić je uplaćen u petak na uplatnom mestu ŠTAMPA KS Brus, Kralja Petra. Iznos dobitka za Džokera je 63.369.160,00 dinara. Ostalih dobitaka nema na potvrdi. U ponedeljak je izvučen Loto pet dobitnik, koji je osvojio 910.000 evra, dok je u sredu Bingo igrač osvojio 230.000evra.