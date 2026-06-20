Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije u naredna dva dana.

U nedelju kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada, isto vreme očekuje se u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada u ponedeljak se očekuju i na području Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar uglavnom severnih pravaca, navodi se u prognozi Republičkog