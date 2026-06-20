Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije u naredna dva dana.

U nedelju kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada, isto vreme očekuje se u ponedeljak i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada u ponedeljak se očekuju i na području Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar uglavnom severnih pravaca, navodi se u prognozi Republičkog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stižu jaki pljuskovi, grmljavina i grad, ovi delovi Srbije su prvi na udaru

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stižu jaki pljuskovi, grmljavina i grad, ovi delovi Srbije su prvi na udaru

Mondo pre 1 sat
Vremenska prognoza 21. jun 2026.

Vremenska prognoza 21. jun 2026.

RTS pre 2 sata
Upozorenje RHMZ: Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

Upozorenje RHMZ: Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

Newsmax Balkans pre 6 sati
RHMZ izdao narandžasto meteorološko upozorenje za Šumadiju

RHMZ izdao narandžasto meteorološko upozorenje za Šumadiju

RTK pre 7 sati
RHMZ upalio alarm: Stižu jake oluje, grad i pljuskovi

RHMZ upalio alarm: Stižu jake oluje, grad i pljuskovi

Dnevnik pre 6 sati
RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i moguću pojavu grada

RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i moguću pojavu grada

RINA pre 7 sati
RHMZ najavio: Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

RHMZ najavio: Obilni pljuskovi sa grmljavinom naredna dva dana u Bačkoj, Banatu, Sremu i Beogradu

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanatBačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Uprkos tome što je sud suspendovao dozvolu za rad Fakulteta srpskih studija, Ministarstvo i niški Univerzitet postupaju kao da…

Uprkos tome što je sud suspendovao dozvolu za rad Fakulteta srpskih studija, Ministarstvo i niški Univerzitet postupaju kao da ta odluka ne postoji

Danas pre 45 minuta
Muškarac poginuo u sudaru autobusa i automobila kod Niša

Muškarac poginuo u sudaru autobusa i automobila kod Niša

Danas pre 1 sat
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 1 sat
Alal vam lenor

Alal vam lenor

Danas pre 2 sata
Gde se živi najduže? Istraživanje pokazuje koje zemlje predvode u očekivanom životnom veku do 2030. godine

Gde se živi najduže? Istraživanje pokazuje koje zemlje predvode u očekivanom životnom veku do 2030. godine

Danas pre 2 sata