Vremeplov: Padom Smedereva, prestala je da postoji Srpska despotovina

NOVI SAD - Na današnji dan 1459. godine, padom Smedereva, prestala je da postoji Srpska despotovina, odnosno srednjovekovna srpska država i započela je direktna turska vlast.

Danas je subota, 20. jun, 171. dan 2026. Do kraja godine ima 194 dana. 1597 - Umro je holandski polarni istraživač Vilhelm Barenc, zarobljen na brodu okovanom ledom, dok je pokušavao da pronađe severoistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Prethodno je i 1584. i 1594. predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medveđe ostrvo, zapadnu obalu Nove Zemlje i more nazvano njemu u čast Barencovo more. Njegov dnevnik pronađen je 1871. 1756 -