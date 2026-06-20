Iran pod pritiskom da reaguje dok se borbe u Libanu nastavljaju

Slobodna Evropa pre 1 sat
Iran pod pritiskom da reaguje dok se borbe u Libanu nastavljaju

Val izraelskih napada u kojima je ove sedmice ubijeno na desetine osoba u južnom Libanu razotkrio je produbljivanje raskola unutar iranskog političkog establišmenta, pri čemu tvrdolinijaši zahtijevaju da Teheran odgovori na, kako kažu, očigledno kršenje američko-iranskog memoranduma o razumijevanju (MOU).

Privremeni sporazum objavljen je 15. juna nakon što je elektronski potpisan poslije pregovora uz posredovanje Pakistana. Zatim su ga, 17. juna na daljinu, potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian. Prva klauzula sporazuma poziva na prekid borbi "na svim frontovima, uključujući Liban". Umjesto toga, izraelski zračni napadi ubili su najmanje 47 osoba, uključujući jednog vojnika, prema libanskim zdravstvenim vlastima, dok je
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