AMSS: Raspust je i biće gužvi, automobili na granici u Preševu čekaju oko sat

Serbian News Media pre 2 sata
AMSS: Raspust je i biće gužvi, automobili na granici u Preševu čekaju oko sat

Sa početkom školskog raspusta i za srednje škole očekuje se povećan broj vozila na autoputevima ka Egejskom i Jadranskom moru, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači se pozivaju da se dobro pripreme pred put, posebno pošto su putovanja sada često duga, a i zbog visokih temperatura u, kako se najavljuje, najtoplijem periodu u godini. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na granici, putnička vozila se na prelazu Preševo zadržavaju 50 minuta. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.
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