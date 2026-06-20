Nedeljkov (CRTA): „Tezu o simulaciji zvučnog topa mogu da kupe samo umovi isprani propagandom“

Serbian News Media pre 20 minuta
Nedeljkov (CRTA): „Tezu o simulaciji zvučnog topa mogu da kupe samo umovi isprani propagandom“
Programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost ( CRTA) Raša Nedeljkov izjavio je danas da tezu o simulaciji zvučnog topa 15. marta 2025. godine „mogu da kupe samo umovi isprani toksičnom propagandom“. „Tezu da su desetine hiljada ljudi, koji se ne poznaju, simulirale i kao na nekom severnokorejskom sletu izvodile koreografiju, mogu da kupe samo oni umovi koji su u potpunosti isprani toksičnom propagandom i teorijama zavere“, izjavio je
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