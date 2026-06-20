Troje poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banjaluke

U naselju Prijakovci kod Banjaluke danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo troje ljudi, prema navodima saobraćajne policije u tom gradu, prenose lokalni mediji.

Portal Klix preneo je danas su tri osobe poginule, a još tri povređene, kao i da su one prevezene na lečenje u Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske. Uzrok nesreće je sudar tri automobila, a na delu puta Banjaluka-Prijedor je saobraćaj obustavljen, čime se stvaraju duge kolone vozila. Na mestu nesreće su intervenisali i vatrogasci, dodaje se.