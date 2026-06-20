Troje poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banjaluke

Serbian News Media pre 1 sat
Troje poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banjaluke

U naselju Prijakovci kod Banjaluke danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo troje ljudi, prema navodima saobraćajne policije u tom gradu, prenose lokalni mediji.

Portal Klix preneo je danas su tri osobe poginule, a još tri povređene, kao i da su one prevezene na lečenje u Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske. Uzrok nesreće je sudar tri automobila, a na delu puta Banjaluka-Prijedor je saobraćaj obustavljen, čime se stvaraju duge kolone vozila. Na mestu nesreće su intervenisali i vatrogasci, dodaje se.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Stravična nesreća kod Niša, ima poginulih! Sudarili se autobus i automobil, troje ljudi povređeno - objavljen snimak s mesta…

Stravična nesreća kod Niša, ima poginulih! Sudarili se autobus i automobil, troje ljudi povređeno - objavljen snimak s mesta nesreće (video)

Kurir pre 30 minuta
U saobraćajnoj nesreći kod Niša poginuo muškarac

U saobraćajnoj nesreći kod Niša poginuo muškarac

Južne vesti pre 1 sat
Muškarac poginuo u sudaru automobila i autobusa kod Niša, tri osobe povređene

Muškarac poginuo u sudaru automobila i autobusa kod Niša, tri osobe povređene

Glas juga pre 1 sat
U sudaru autobusa i automobila poginula jedna osoba, tri povređene

U sudaru autobusa i automobila poginula jedna osoba, tri povređene

Jugmedia pre 1 sat
(Video) Sudario se sa autobusom i preminuo na licu mesta! Detalji teške nesreće kod Niša: Na licu mesta i vatrogasci

(Video) Sudario se sa autobusom i preminuo na licu mesta! Detalji teške nesreće kod Niša: Na licu mesta i vatrogasci

Blic pre 1 sat
Jedna osoba poginula, tri teško povređene; Strašna nesreća kod Niša, sudarili se auto i bus (video)

Jedna osoba poginula, tri teško povređene; Strašna nesreća kod Niša, sudarili se auto i bus (video)

Dnevnik pre 1 sat
Teška nesreća kod Niša: jedna osoba stradala, troje povređenih

Teška nesreća kod Niša: jedna osoba stradala, troje povređenih

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukasaobraćajna nesrećaPrijedor

Balkan, najnovije vesti »

Održana Povorka ponosa u Sarajevu pod sloganom „Sve nam boje dobro stoje”

Održana Povorka ponosa u Sarajevu pod sloganom „Sve nam boje dobro stoje”

Insajder pre 50 minuta
Dve bebe zakopala u dvorištu, pa zatrudnela opet! Porodila se u zatvoru, sve uradila sa suprugom: Otac dece verovao da je smrt…

Dve bebe zakopala u dvorištu, pa zatrudnela opet! Porodila se u zatvoru, sve uradila sa suprugom: Otac dece verovao da je smrt "Božija volja" - šok!

Kurir pre 45 minuta
Linta: Bilten SNV zabeležio dvostruko više napada na Srbe u Hrvatskoj

Linta: Bilten SNV zabeležio dvostruko više napada na Srbe u Hrvatskoj

Euronews pre 10 minuta
Knežević spreman da podrži ustavne promene ukoliko Spajić inicira promene o srpskom jeziku

Knežević spreman da podrži ustavne promene ukoliko Spajić inicira promene o srpskom jeziku

Sputnik pre 40 minuta
Stravična nesreća kod Niša, ima poginulih! Sudarili se autobus i automobil, troje ljudi povređeno - objavljen snimak s mesta…

Stravična nesreća kod Niša, ima poginulih! Sudarili se autobus i automobil, troje ljudi povređeno - objavljen snimak s mesta nesreće (video)

Kurir pre 30 minuta