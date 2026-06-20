Ukrajinski zvaničnici kritikovali odluku predsednika Poljske da Zelenskom oduzme odlikovanje

Više ukrajinskih zvaničnika osudilo je i kritikovalo odluku predsednika Poljske Karola Navrockog da oduzme predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zbog odluke da jednoj jedinici ukrajinske vojske dodeli ime po organizaciji koja je tokom Drugog svetskog rata sarađivala sa nacistima.

Navrocki je sinoć saopštio da Zelenskom oduzima orden zbog dekreta od 26. maja, kojim bi se jedinica ukrajinske vojske za specijalne operacije nazvala po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), aktivnoj tokom 1940-ih i 1950-ih, koja je u Poljskoj okrivljena za masovna ubistva. „Želim da naglasim da ova odluka nije uperena protiv ukrajinskog naroda. Ne menja strateški smer poljske bezbednosne politike. Podržavali smo i podržavamo Ukrajinu jer znamo da ruska agresija