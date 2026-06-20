Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Povratnik u redove Vojvodine Dejan Zukić nije krio emocije na predstavljanju po povratku u novosadski fudbalski klub, istakavši da mu je „srce puno“ jer se vratio u sredinu koju smatra svojom drugom kućom.

Posle dve godine provedene u Austriji, Zukić je odlučio da se vrati u klub u kojem je ponikao, naglasivši da je tokom čitavog perioda van Srbije ostao uz Vojvodinu kao verni navijač. „Srce mi je puno jer sam se vratio u svoju drugu kuću. Iako nisam bio tu dve godine, pratio sam svaku utakmicu, bio u kontaktu sa igračima i navijao za klub. Pratio sam i finale Kupa i nervirao se kao da sam na terenu“, rekao je Zukić, a preneo klub. On je posebno zahvalio predsedniku