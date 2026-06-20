Dovoljan je jedan čovek da oduševite svet

Dva gola Ismaela Saibarija donela su Maroku četiri boda, gotovo siguran plasman u nokaut fazu i priliku da zauzmu prvo mesto u grupi C ispred Brazila.

Fudbaler PSV-a doneo je vođstvo „atlaskim lavovima“ u meču prve runde sa „selesaom“ koji je završen nerešenim rezultatom (1:1), što je pokazalo da polufinale Marokanaca u Kataru nije slučajnost. Potom, 69 sekundi bilo je dovoljno budućem ofanzivcu Bajerna da postigne jedini gol na meču sa Škotskom i obezbedi pobedu koja praktično garantuje plasman u nokaut fazu. Četiri boda biće sasvim dovoljna da se četa Mohameda Uabija nađe bar među najboljih osam trećeplasiranih