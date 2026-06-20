Selektor Turske: Ovo se dešava jednom u 50 godina

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Vladimir Todorović
Selektor Turske: Ovo se dešava jednom u 50 godina

Turska je ispala sa Svetskog prvenstva 2026. godine pošto je poražena od Paragvaja sa 1:0 u ispostaviće se ključnoj utakmici Grupe D.

Posle bolne eliminacije, selektor Italije Vinćenco Montela rekao je da njegov tim nije imao sreće, navodeći neverovatan broj šuteva u okvir gola u dve utakmice koje su odigrali. „Veoma, veoma mi je žao. Veoma smo razočarani. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a i naša očekivanja su bila visoka. Takođe mi je žao ljudi iz Fudbalskog saveza Turske. Znam koliko su se trudili, kao i sami igrači“, rekao je Montela Pozivajući se na statistiku, Italijan je istakao
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Selektor Portugalije: „Ronaldo mora bude na terenu kada želite golove“

Selektor Portugalije: „Ronaldo mora bude na terenu kada želite golove“

Sputnik pre 1 sat
Martines: Ronaldo mora bude na terenu kada želite golove

Martines: Ronaldo mora bude na terenu kada želite golove

Politika pre 1 sat
Još jednom je benefit Mozzarta došao do izražaja

Još jednom je benefit Mozzarta došao do izražaja

Telegraf pre 2 sata
„Istorija“ trajala pet sati

„Istorija“ trajala pet sati

Danas pre 4 sati
Turci pakuju kofere: Paragvaj novim najbržim golom na Svetskom prvenstvu sa igračem manje došao do trijumfa

Turci pakuju kofere: Paragvaj novim najbržim golom na Svetskom prvenstvu sa igračem manje došao do trijumfa

Danas pre 3 sata
(Video) Skandal na Svetskom prvenstvu: Navijači Australije žestoko provocirali Trampa usred Amerike

(Video) Skandal na Svetskom prvenstvu: Navijači Australije žestoko provocirali Trampa usred Amerike

Dnevnik pre 3 sata
Kunja i Vinisijus doneli Brazilu važnu pobedu nad Haitijem

Kunja i Vinisijus doneli Brazilu važnu pobedu nad Haitijem

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFudbalski savezItalijaTurska

Sport, najnovije vesti »

Od 1. do 1.000: Japan i Tunis ulaze u istoriju Mundijala

Od 1. do 1.000: Japan i Tunis ulaze u istoriju Mundijala

Sport klub pre 0 minuta
Ognjen Jaramaz nije više košarkaš Cedevita Olimpije

Ognjen Jaramaz nije više košarkaš Cedevita Olimpije

RTS pre 0 minuta
Srpski derbi na Majorci

Srpski derbi na Majorci

Sport klub pre 5 minuta
Loše vesti: Kostov ne igra za Srbiju na Evropskom prvenstvu

Loše vesti: Kostov ne igra za Srbiju na Evropskom prvenstvu

Sputnik pre 5 minuta
Brazil zavijen u crno: Brutalna likvidacija nekadašnjeg fudbalera i biznismena potresla Južnu Ameriku

Brazil zavijen u crno: Brutalna likvidacija nekadašnjeg fudbalera i biznismena potresla Južnu Ameriku

Euronews pre 10 minuta