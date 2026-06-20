Selektor Turske: Ovo se dešava jednom u 50 godina

Turska je ispala sa Svetskog prvenstva 2026. godine pošto je poražena od Paragvaja sa 1:0 u ispostaviće se ključnoj utakmici Grupe D.

Posle bolne eliminacije, selektor Italije Vinćenco Montela rekao je da njegov tim nije imao sreće, navodeći neverovatan broj šuteva u okvir gola u dve utakmice koje su odigrali. „Veoma, veoma mi je žao. Veoma smo razočarani. Očekivanja naše nacije bila su ogromna, a i naša očekivanja su bila visoka. Takođe mi je žao ljudi iz Fudbalskog saveza Turske. Znam koliko su se trudili, kao i sami igrači“, rekao je Montela Pozivajući se na statistiku, Italijan je istakao