Večeras na Mundijalu: Slonovi žele kao protiv SCG, teksaški derbi

U subotu uveče i u nedelju ujutro na programu su još četiri utakmice drugog kola Svetskog prvenstva, po dve u grupama E i F, a najzanimljivije bi moglo da bude u Hjustonu gde se sastaju Holandija i Švedska.

Mnogo se očekuje i od duela Nemačka – Obala Slonovača, ali krenimo redom… Holandija – Švedska (subota, 19:00) Holandija i Švedska sastaju se od 19 časova u Hjustonu u derbiju grupe F na Svetskom prvenstvu 2026. Posle uspešnih startova, obe selekcije imaju priliku da naprave veliki korak ka plasmanu u osminu finala. Holanđani su na premijeri ispustili pobedu protiv Japana. Tim Ronalda Kumana vodio je do samog finiša, ali je na kraju morao da se zadovolji remijem