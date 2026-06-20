Arnautović posle oborenih rekorda: „Zaista mi je svejedno“

Arnautović posle oborenih rekorda: „Zaista mi je svejedno“
Sputnik pre 46 minuta
Fudbalska reprezentacija Austrije savladala je Jordan rezultatom 3:1 u utakmici prvog kola J grupe na Svetskom prvenstvu. Marko Arnautović je u istoj utakmici postao najstariji učesnik i najstariji strelac u istoriji Austrije na svetskim šampionatima.
Golove su postigli Romano Šmid u 21. i Jazan Al-Arab u 76. minutu, nakon skoka sa Markom Arnautovićem, da bi napadač Crvene zvezde u 90+12. minutu postavio konačan rezultat iz penala. Arnautović je izrazio veliko zadovoljstvo zbog pobede na otvaranju prvenstva. „Izuzetno sam srećan što smo pobedili. Ekipa je dala sve od sebe. Na startu se videlo da smo malo nervozni, ali to je sasvim normalno kada otvaraš Svetsko prvenstvo. Dobro jutro svim Austrijancima, hvala