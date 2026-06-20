Jakov Jozinović pokazao šta radi pred veliki koncert u Zagrebu: Pevač podelio odlomak iz Svetog pisma

Mladi pevač Jakov Jozinović večeras održava koncert u Areni Zagreb, a sa obožavaocima je podelio i kako se priprema za najvažnije veče u svojoj karijeri.

Na svom Instagram storiju objavio je fotografiju otvorene knjige zasnovane na psalmima i odlomcima iz Svetog pisma. Iako uz objavu nije dodao komentar, mnogi su to protumačili kao njegov način da pronađe mir pre izlaska na veliku scenu. U tekstu na fotografiji govori se o poverenju, Božjem prisustvu i oslobađanju od straha, što sugeriše da Jozinović u ovom intenzivnom periodu pronalazi vreme za molitvu i duhovni rast. Ovom objavom Jakov Jozinović je još jednom