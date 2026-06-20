Katastrofa za Brazil: Jedan od najboljih igrača se povredio i odmah izašao van terena

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Katastrofa za Brazil: Jedan od najboljih igrača se povredio i odmah izašao van terena

Reprezentacija Brazila rutinski je savladala Haiti rezultatom 3:0, ali bila je ovo pobeda koja će Karlu Anćelotiju ostaviti gorak ukus. "Karioke2 su zahvaljujući raspoloženom Mateusu Kunji i Vinisijusu Žunioru slavile rezultatom 3:0, ali su izgubile jednog od najboljih igrača selekcije, Rafinju.

Napadač Barselone počeo je utakmicu, ali se nakon 40 minuta igre požalio na povredu. Rafinja je čučnuo na travu i odmah su mu prišli saigrači. Nakon kraćeg razgovora sa medicinskim timom, brzonogi fudbaler samo je izađao iz igre, zamenio ga je talentovani Rajan. Još nije poznato o kakvoj je povredi reč, mada bi Brazil mogao da ostane bez vrlo važnog igrača pred nastavak Svetskog prvenstva. Rafinja je došao kao najbolji napadač južnoameričke selekcije uz Vinisijusa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Turci napadaju, Paragvajci ne daju

UŽIVO: Turci napadaju, Paragvajci ne daju

Sport klub pre 23 minuta
Katastrofa za Brazil, navijači ovo nikako nisu želeli da vide - košmar na Mundijalu i najgora moguća vest VIDEO

Katastrofa za Brazil, navijači ovo nikako nisu želeli da vide - košmar na Mundijalu i najgora moguća vest VIDEO

Nova pre 1 sat
Brazil pobedio, ali platio žestoku cenu - velika glavobolja za Ančelotija i problem za koji hitno mora da pronađe rešenje VIDEO…

Brazil pobedio, ali platio žestoku cenu - velika glavobolja za Ančelotija i problem za koji hitno mora da pronađe rešenje VIDEO

Nova pre 1 sat
Kristi razočaran zbog poraza od Maroka na Svetskom prvenstvu

Kristi razočaran zbog poraza od Maroka na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 2 sata
Kone operisan posle teške povrede: Ovo su prve informacije o stanju fudbalera Kanade posle dvostrukog preloma

Kone operisan posle teške povrede: Ovo su prve informacije o stanju fudbalera Kanade posle dvostrukog preloma

Kurir pre 2 sata
Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Hrvat na klupi Australije nezadovoljan: Primili smo dva laka gola

Kurir pre 3 sata
Sigurna pobeda SAD protiv Australije za plasman u narednu fazu takmičenja

Sigurna pobeda SAD protiv Australije za plasman u narednu fazu takmičenja

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBarselonaBrazilHaiti

Sport, najnovije vesti »

Noćna mora Mundijala 2026: Sve opasnosti najmasovnijeg događaja u istoriji čovečanstva

Noćna mora Mundijala 2026: Sve opasnosti najmasovnijeg događaja u istoriji čovečanstva

Velike priče pre 58 minuta
Brazil demonstrirao silu na najsiromašnijem učesniku SP: Napadač Junajteda pokazao Anćelotiju da greši

Brazil demonstrirao silu na najsiromašnijem učesniku SP: Napadač Junajteda pokazao Anćelotiju da greši

Mondo pre 28 minuta
Brazil rutinski do prve pobede na Mundijalu

Brazil rutinski do prve pobede na Mundijalu

Euronews pre 58 minuta
Kraj sna: Imamo prvu reprezentaciju koja je ispala sa Svetskog prvenstva

Kraj sna: Imamo prvu reprezentaciju koja je ispala sa Svetskog prvenstva

Nova pre 38 minuta
UŽIVO: Turci napadaju, Paragvajci ne daju

UŽIVO: Turci napadaju, Paragvajci ne daju

Sport klub pre 23 minuta