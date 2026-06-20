Katastrofa za Brazil: Jedan od najboljih igrača se povredio i odmah izašao van terena

Reprezentacija Brazila rutinski je savladala Haiti rezultatom 3:0, ali bila je ovo pobeda koja će Karlu Anćelotiju ostaviti gorak ukus. "Karioke2 su zahvaljujući raspoloženom Mateusu Kunji i Vinisijusu Žunioru slavile rezultatom 3:0, ali su izgubile jednog od najboljih igrača selekcije, Rafinju.

Napadač Barselone počeo je utakmicu, ali se nakon 40 minuta igre požalio na povredu. Rafinja je čučnuo na travu i odmah su mu prišli saigrači. Nakon kraćeg razgovora sa medicinskim timom, brzonogi fudbaler samo je izađao iz igre, zamenio ga je talentovani Rajan. Još nije poznato o kakvoj je povredi reč, mada bi Brazil mogao da ostane bez vrlo važnog igrača pred nastavak Svetskog prvenstva. Rafinja je došao kao najbolji napadač južnoameričke selekcije uz Vinisijusa