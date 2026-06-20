Švajcarska uvodi kazne za javno prikazivanje nacističkih simbola: Evo koliko će koštati "svastika" i slično

Švajcarska vlada saopštila je danas da je pripremila predlog zakona za zabranu nacističkih simbola, koji predviđa kazne od 200 švajcarskih franaka (oko 218 evra) za javno prikazivanje nacističkih simbola, među kojima je i kukasti krst, osnosno "svastika".

Vlada Švajcarske, odnosno Savezno veće, u saopštenju navodi da predlog novog zakona predviđa da će se kazne naplaćivati svima koji namerno koriste nacističke simbole, tetoviraju ih ili izvode gestove poput pozdrava lideru nacističke Nemačke Adolfu Hitleru u javnom prostoru, prenosi Reuters. Kažnjavanje zbog nacističkih simbola odnosiće se i na njihovo objavljivanje na onlajn platformama i audiovizuelnim medijima. Švajcarsko Savezno veće je navelo da je potreba da