Teška železnička nesreća u Engleskoj: Ima mrtvih, više osoba povređeno

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Teška železnička nesreća u Engleskoj: Ima mrtvih, više osoba povređeno
Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno, u sudaru dva voza u blizini Bedforda, na jugoistoku Engleske, saopštila je danas Britanska saobraćajna policija. "Poznato nam je da je više osoba povređeno, a jedna osoba je, na veliku žalost, preminula.Proglašena je vanredna situacija a policajci nastavljaju sa intervencijom na mestu nesreće zajedno sa kolegama iz policije Bedfordšira i lokalnih vatrogasno-spasilačkih i hitnih medicinskih službi", navodi
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