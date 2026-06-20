Teška železnička nesreća u Engleskoj: Ima mrtvih, više osoba povređeno

Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povređeno, u sudaru dva voza u blizini Bedforda, na jugoistoku Engleske, saopštila je danas Britanska saobraćajna policija. "Poznato nam je da je više osoba povređeno, a jedna osoba je, na veliku žalost, preminula.Proglašena je vanredna situacija a policajci nastavljaju sa intervencijom na mestu nesreće zajedno sa kolegama iz policije Bedfordšira i lokalnih vatrogasno-spasilačkih i hitnih medicinskih službi", navodi