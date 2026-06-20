Turska ispisala istoriju, ali u negativnom smislu, ovo se nikome nikada nije dogodilo

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Turska ispisala istoriju, ali u negativnom smislu, ovo se nikome nikada nije dogodilo

Reprezentacija Turske u ovom trenutku je najveće iznenađenje, ali negativno na Svetskom prvenstvu.

Turci su već posle dve utakmice sebi potpisali eliminaciju i ostaje im samo jedna utakmica još u grupi sa SAD-om. Turska je u prve dve utakmice protiv, na papiru slabijih reprezentacija Australije i Paragvaja zabeležila isto toliko poraza. Ono što je neverovatnije za ovako napadački potentnu selekciju jeste to što nisu postigli gol u dve utakmice. Upravo u tome i leži ispisvanje istorije, ali ne u pravcu u kom su želeli. Turska je postala reprezentacija koja je
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