Turska ispisala istoriju, ali u negativnom smislu, ovo se nikome nikada nije dogodilo

Reprezentacija Turske u ovom trenutku je najveće iznenađenje, ali negativno na Svetskom prvenstvu.

Turci su već posle dve utakmice sebi potpisali eliminaciju i ostaje im samo jedna utakmica još u grupi sa SAD-om. Turska je u prve dve utakmice protiv, na papiru slabijih reprezentacija Australije i Paragvaja zabeležila isto toliko poraza. Ono što je neverovatnije za ovako napadački potentnu selekciju jeste to što nisu postigli gol u dve utakmice. Upravo u tome i leži ispisvanje istorije, ali ne u pravcu u kom su želeli. Turska je postala reprezentacija koja je