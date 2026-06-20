Američka vojska demantuje Teheran: Ormuški moreuz nije zatvoren

Večernje novosti pre 1 sat
Američka vojska demantuje Teheran: Ormuški moreuz nije zatvoren

AMERIČKA vojska odbacila je danas tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski moreuz, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nesmetan prolaz brodova.

Ilustracija AI/ČetGPT - Iran ne kontroliše Ormuski moreuz - rekao je za Rojters portparol američke Centralne komande (CENTCOM) kapetan mornarice Tim Hokins. Prema njegovim rečima, pomorski saobraćaj se odvija nesmetano, a američke snage prate situaciju kako bi osigurale da tako i ostane. https://t.co/NG5m2EXP8w — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 20, 2026 Korpus garde Islamske revolucije saopštio je ranije danas da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorio brodove
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