Meč za VBC Internacionalnu Silver titulu: Tomislav Vukomanović odbranio šampionski pojas na Balkan Boksing 8 događaju u Beogradu

Banjalučanin Tomislav Vukomanović savladao je Derika Kvajea iz Gane, pošto se rival iz Afrike predao u pauzi između četvrte i pete runde zbog povrede.

Foto:BSS/D.Milenkovic Momak iz Banjaluke je na taj način odbranio VBC internacionalni srebrni pojas u super-lakoj kategoriji (do 63.503 kg) i zabeležio 14. profi pobedu, sedum prekidom. Od početka meča je rastom viši Vukomanović imao kontrolu borbe i sa distance pogađao onižeg Kvajea, koji je nedozvoljenim saginjanjem i prljavim potezima opravdano dobio javnu opomenu u trećoj rundi, pošto nije uspeo da nađe bokserska rešenja kojim bi ugrozio branioca titule. Kvaje,