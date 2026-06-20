Prenos, Holandija - Švedska: Van Dajk i drugovi igraju važan meč na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 19 minuta
Prenos, Holandija - Švedska: Van Dajk i drugovi igraju važan meč na Svetskom prvenstvu

DRUGI krug Svetskog prvenstva je počeo, a na red je došao evropski okršaj Holandija - Švedska. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Photo: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Holandija (4-3-3): Ferbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Van de Ven - Fravenberh, De Jong, Reijnders - Malen, Brobi, Gakpo. Švedska (3-1-4-2): Nordfelt - Lagerbilke, Hien, Lindelef - Karlstrom - Berhardson, Nigern, Ajari, Gudmundson - Đokereš, Isak. Uoči meča: Ove dve selekcije u različitom raspoloženju ulaze u meč. "Oranje" je u poslednjim minutima primila gol od Japana i ispustila pobedu (2:2), dok su Skandinavci razbili
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