Heroj Nemačke: "Znam da mogu da dam gol na svakoj utakmici" VIDEO

Fudbalska reprezentacija Nemačke pobedila je Obalu Slonovače rezultatom 2:1 u drugom kolu Grupe E na Svetskom prvenstvu, a junak trijumfa bio je rezervista Deniz Undav.

Napadač "pancera" ušao je u igru na isteku sata, u 68. minutu doneo izjednačenje, a zatim u četvrtom minutu nadoknade pogodio za veliki preokret. "Kako to uspevam? Ne znam. Trudim se da svoje samopouzdanje prenesem na teren. Znam da mogu da postignem gol na svakoj utakmici, posebno kada pored sebe imam ovako izuzetne igrače", rekao je Undav. Nemačka je dugo jurila rezultat, ali je u završnici uspela da slomi otpor rivala i stigne do važne pobede u borbi za prolaz