Skandal u Švajcarskoj: Evo šta je uradila iranska delegacija

B92 pre 45 minuta
Skandal u Švajcarskoj: Evo šta je uradila iranska delegacija

Iranska delegacija odbila je zajedničko fotografisanje sa američkom delegacijom tokom četvorostranog sastanka u Švajcarskoj, objavila je iranska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Izvor je rekao novinskoj agenciji Tasnim da su američka delegacija i organizatori sastanka planirali rukovanje i zajedničku ceremoniju fotografisanja u Švajcarskoj. Međutim, tome se usprotivio šef iranskog pregovaračkog tima. Prva runda razgovora Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj danas je završena, izjavio je za Rojters izvor blizak pregovaračkom timu. Potpredsednik SAD Džej Di Vens je, u Birgenštoku, švajcarskom planinskom odmaralištu, gde se
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