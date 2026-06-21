Džej Di Vens stigao u Švajcarsku, počinju pregovori o okončanju rata u Iranu

Beta pre 50 minuta

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens (JD Vance) stigao je jutros u Švajcarsku kako bi formalno otpočeo pregovore sa liderima Irana o okončanju rata u toj zemlji i nuklearnom programu Teherana.

Vens je sa suprugom Ušom sleteo na vojni aerodrom Emen u Lucernu jutros oko šest časova, saopštio je njegov kabinet.

Okvirni sporazum je potpisan prošle nedelje, a američki i iranski zvaničnici sada pregovaraju o tehničkim detaljima koji imaju velike implikacije po svetsku ekonomiju i globalnu bezbednost.

Vens je prvobitno trebalo da putuje u Švajcarsku u petak, ali je njegov dolazak odložen nakon eskalacije sukoba u Libanu.

Među iranskim pregovaračima su predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, zajedno sa predstavnicima centralne banke i naftne kompanije.

Vens se na američkoj strani pridružuje specijalnim izaslanicima Stivu Vitkofu (Steve Witkoff) i Džaredu Kušneru (Jared Kushner), koji su stigli ranije i već počeli da razmatraju tehničke detalje nuklearnih pregovora.

U pregovorima SAD-Iran posreduju premijer Pakistana Šehbaz Šarif i načelnik vojske Asim Munir, kao i katarski zvaničnici.

Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se Šarif takođe odvojeno sastati sa svakom delegacijom iz Irana, Švajcarske i SAD "kako bi potvrdio trajnu posvećenost Pakistana dijalogu i trajnom miru u regionu".

(Beta, 21.06.2026)