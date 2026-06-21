Helsinški odbor: Napad na Davida Gruhonjića nije incident, već posledica sistematskog targetiranja

Beta pre 39 minuta

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji najoštrije je večeras osudio demoliranje automobila Davida Gruhonjića, sina univerzitetskog profesora i novinara iz Novog Sada Dinka Gruhonjića i ocenio da nije reč o incidentu, već o posledici sistematskog targetiranja porodice Gruhonjić."Brutalno uništavanje automobila Davida Gruhonjića u Novom Sadu predstavlja još jedan u nizu alarmantnih napada koji su posledica dugotrajne kampanje targetiranja, linča i dehumanizacije kojoj su Dinko Gruhonjić i njegova porodica izloženi godinama", naveo je Helsinški odbor u saopštenju za javnost.

Prema njihovim rečima, činjenica da su napadači bili maskirani, da su delovali organizovano i da su očigledno unapred znali koji je automobil njihova meta, ukazuje da se ne radi o slučajnom vandalizmu, već o politički i ideološki motivisanom aktu zastrašivanja.

"Napad na člana porodice predstavlja prelazak još jedne opasne granice i pokazuje do kojih razmera je dovedena atmosfera mržnje koju sistematski proizvode režimski tabloidi i nosioci vlasti", piše u saopštenju.

Dodali su da posebno zabrinjava činjenica da je David Gruhonjić i ranije bio izložen javnom targetiranju i monstruoznim optužbama, uključujući besmislene tvrdnje da je povezan sa hrvatskom obaveštajnom službom.

"Takve kampanje nisu samo medijski progon; one stvaraju ambijent u kojem nasilje postaje poželjno, a izvršioci dobijaju poruku da deluju u ime ‘viših nacionalnih interesa’. Odgovornost za ovakvu atmosferu ne mogu izbeći oni koji godinama vode hajke protiv nezavisnih novinara, profesora, aktivista i svih kritičkih glasova. Kada se ljudi proglašavaju neprijateljima države, stranim agentima i izdajnicima, nasilje postaje očekivana posledica, a ne incident", navodi se u saopštenju.

Helskinški odbor zahteva od policije i tužilaštva da hitno identifikuju i procesuiraju počinioce i njihove eventualne nalogodavce.

"Svako zataškavanje ili relativizacija ovog napada značili bi saučesništvo institucija u daljoj eskalaciji političkog nasilja", piše u saopštenju.

Dodali su da vlast snosi posebnu političku odgovornost za stvaranje društvene klime u kojoj su pretnje, hajke i fizički napadi na neistomišljenike postali gotovo svakodnevna pojava.

"Srbija se opasno približava stanju u kojem se nasilje nad kritičarima režima normalizuje, a to predstavlja ozbiljnu pretnju ne samo pojedincima već i samim temeljima demokratskog poretka.Napad na Davida Gruhonjića nije samo napad na jednu porodicu. To je poruka svim slobodnim ljudima u Srbiji. Zbog toga je odgovornost celokupnog društva da se ovakvom nasilju suprotstavi jasno, glasno i bez ikakvih relativizacija. Ćutanje pred organizovanom mržnjom danas znači saučesništvo u nasilju koje može imati nesagledive posledice", piše u saopštenju.

Helsinški odbor poziva međunarodnu zajednicu da reaguje na sve otvorenijie forme političkog zastrašivanja i nasilja u Srbiji.

"Dugogodišnje kampanje targetiranja koje vode režimski mediji i pojedini predstavnici vlasti stvorile su atmosferu u kojoj fizički napadi postaju predvidiva posledica govora mržnje i nekažnjivosti. Ćutanje pred takvim pojavama samo dodatno ohrabruje njihove izvršioce", piše u saopštenju.

(Beta, 21.06.2026)