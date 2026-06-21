Janjić (SRCE): Nadam se da će Platforma za evropsku Srbiju biti osnov za neku buduću koaliciju

Beta pre 4 sati

Generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je danas da Platforma za evropsku Srbiju u ovom trenutku nije koalicija, zato što izbori još uvek nisu raspisani, niti se zna kada će biti.

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji u petak je dogovoreno zajedničko delovanje proevropskih stranaka i pokreta: Srbija centar (SRCE), Pokret slobodnih građana (PSG), Stranka slobode i pravde (SSP) i pokret Solidarnost u okviru Platforme za evropsku Srbiju.

"Da li će ova platforma biti osnov za neku buduću koaliciju, videćemo. Ja se nadam da će biti", rekao je Janjić za televiziju N1, a prenela stranka u saopštenju.

Dodao je da stranke Platforme za evrpsku Srbiju svo vreme imaju izuzetno dobru komunikaciju i saradnju sa Ekološkim ustankom, Zeleno-levim frontom (ZLF) i Narodnim pokretom Srbije (NPS), a to da li će se i pridružiti, prema Janjićevim rečima, zavisi od njih.

"Ja ih svakako očekujem i vidim u ovoj platformi", kazao je Janjić.

(Beta, 21.06.2026)

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