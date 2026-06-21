Platforma za evropsku Srbiju uputila pismo EU o navodno različitim tekstovima pravosudnih zakona

Beta pre 22 minuta

Političke organizacije Stranka slobode i pravde (SSP), Srbija centar (SRCE), Pokret slobodnih građana (PSG) i Solidarnost, okupljene oko Platforme za evropsku Srbiju, uputile su pismo institucijama Evropske unije (EU) o navodno različitim tekstovima pravosudnih zakona, za koje u saopštenju pišu, da ih je Srbija uputila Venecijanskoj komisiji.

"Srpska napredna stranka (SNS) je pokušala falsifikatima da obmane građane Srbije i Evropsku uniju. Jedan tekst zakona je poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji, a drugi, koji sadrži odredbe koje Venecijanska komisija nije ni videla, Skupštini Srbije. To predstavlja novi nivo obmane, nezabeležen u dosadašnjoj istoriji Srbije", navele su stranke.

Prema njihovim rečima, dodatni problem je što je kroz te odredbe vlast pokušala da obezbedi produženo dejstvo tih pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS-a Uglješa Mrdić, omogućavajući "odlaganje do daljeg" formiranje Komisije za odlučivanje po prigovorima na obavezna uputstva.

"Ovo je jasan pokazatelj da SNS nema bilo kakvu nameru da odustane od kontrole pravosuđa za koje smatra da umesto zaštite zakona treba da služi samo zaštiti interesa njihove kriminalne vlasti", piše u saopštenju.

Ministarstvo pravde demantovalo je tvrdnje da tekstovi predloga izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koji su poslati Venecijanskoj komisiji nisu isti kao oni koji su pred poslanicima u skupštini Srbije.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je jedina razlika između tekstova pred poslanicima i onoga što je bilo pred Venecijanskom komisijom u tome što je tekst u Skupštini Srbije, na srpskom jeziku.

(Beta, 21.06.2026)

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