SRCE: Srbija, kandidat za EU, sprema staljinističku čistku neistomišljenika

Beta pre 2 sata

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da se u zemlji koja je zvanični kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji sprema "staljinistička čistka političkih neistomišljenika".

"Evropa ne sme više nemo da posmatra kako autokratski režim svesno laže Brisel, gazi vladavinu prava i sopstvene građane proglašava teroristima kako bi opstao na vlasti. Odgovor na pitanje kako je moguće da Tužilaštvo ekspresno goni političke protivnike dok godinu i po dana nema optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu, srpska i evropska javnost će dobiti onda kada se Srbija priključi evropskoj zajednici", navelo je SRCE.

Dodali su da "napad vladajućeg režima", oličen u saopštenju Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu i televizijskim presudama koje iznose najviši državni funkcioneri, predstavlja "brutalan čin državnog progona usmeren protiv opozicije i studentskog pokreta".

"Vlast želi da stvori atmosferu vanrednog stanja, zastraši javnost i obezbedi alibi za eventualnu zabranu delovanja opozicionih i studentskih organizacija. Optužbe za 'terorizam' i 'izazivanje građanskog rata' služe kao uvertira u najprljaviju predizbornu kampanju do sada, a manipulativni cilj je kriminalizacija opravdanog nezadovoljstva građana", piše u saopštenju.

VJT je u petak, 19. juna saopštilo da je u toku pretresa, u predistražnom postupku smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta ove godine, oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je "pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine".

Naveli su i da postoji sumnja da su učesnici sastanka i druge neidentifikovane osobe "u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe 'zvučnog topa' od strane državnih organa na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu koji bi potom u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu 'zvučnog topa', sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države".

Studenti u blokadi odbacili su navode VJT-a, koje je saopštilo da je došlo do podataka da su organizatori protesta održanog 15. marta pripremali simulaciju upotrebe zvučnog topa, dodajući da su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike kojima bi učesnici mogli biti izloženi.

Studenti su u saopštenju na društvenim mrežama potvrdili da je dokument na koje se poziva VJT nastao dva meseca pre protesta 15. marta, da je reč o materijalu sa sastanka za protest na Autokomandi, u kom su razmatrali različite bezbednosne rizike i moguće oblike policijske intervencije nad građanima i studentima koji su pripremali celodnevnu blokadu te beogradske raskrsnice.

(Beta, 21.06.2026)