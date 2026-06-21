Vandalizovan automobil sina Dinka Gruhonjića u Novom Sadu

Automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, polupan je i teško oštećen u Novom Sadu.

Po rečima svedoka, automobil su sinoć na parkingu u naselju Liman razbijala trojica mlađih muškaraca koji su na glavi imali fantomke.

Oni su se razbežali kada je jedan od svedoka počeo da im prilazi.

Na lice mesta je došla policija, a David i Dinko Gruhonjć, kao i svedoci, kasnije su dali izjave u policijskoj stanici.

Svedoci su agenciji Beta ispričali da je reč verovatno o mladim ljudima, koji su se ustremili direktno na taj automobil i odavali utisak da od ranije znaju koji im je automobil meta.

Uništeni su šoferšajbna, vozački i suvozački prozori, teško su oštećeni retrovizori, delimično je oštećena limarija automobila.

Reč je o automobilu "škoda oktavija karavan", 2019. godište, sa zagrebačkim registarskim oznakama.

David Gruhonjić je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, gde je i student druge godine doktorskih studija.

On je državljanin Srbije, sa radnom dozvolom u Hrvatskoj.

I ranije je povremeno bio na meti kampanja targetiranja tabloida bliskih vlasti Srbije koji su ga optuživali da radi za hrvatsku Sigurnosno-obaveštajnu agenciju.

Dinko Gruhonjić je početkom 2025. godine pisao predsedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću, predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću i ministru spoljnih i evropskih poslova Goranu Grliću Radmanu tražeći zaštitu za svog sina Davida, posle izjava tadašnje ambasadorke Srbije u Hrvatskoj Jelene Milić.

Ona je tada na Fejsbuku negativno komentarisala intervju Dinka Gruhonjića zagrebačkom nedeljniku Nacional, nakon čega je srpski tabloid blizak vlasti Informer objavio još jedan od brojnih negativnih tekstova o Gruhonjiću, u kojem je "kao metu" označio njegovog sina Davida.

"Našeg sina Davida Gruhonjića doveli su u vezu sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA) Republike Hrvatske. Siguran sam da ne treba napominjati da su to gnusne laži koje ugrožavaju sigurnost našeg sina", naveo je tada Dinko Gruhonjić u pismu.

Dinko Gruhonjić je univerzitetski profesor, novinar, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV).

Povodom uništavanja njegovog automobila, David Gruhonjić je agenciji Beta rekao da je moguće da mu je vozilo oštećeno zbog zagrebačkih registarskih tablica, ali je isto tako moguće, kako je kazao, i zbog "nastavka pritiska i pretnji koje dobija njegova porodica", koje su već mnogo puta prijavljivane policiji.

"Ovaj događaj me je jako uznemirio, kao i moju porodicu", kazao je David Gruhonjić koji je u Novi Sad došao da vikend provede s porodicom.

Dinko Gruhonjić je agenciji Beta rekao da izražava sumnju da je vandalizam na automobilu njegovog sina nastavak direktnog fizičkog ugrožavanja bezbednosti njegove porodice.

"Strahujem za život moje porodice", kazao je Dinko Gruhonjić.