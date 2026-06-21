Vučić kaže da ruska služba FSB nikad ne bi potpisala lažni izveštaj o zvučnom topu

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je danas zahvalio ruskoj službi bezbednosti FSB što je zajedno sa srpskom službom potvrdila da na protestu u Beogradu 15. marta 2025. nije bio upotrebljen zvučni top.

Kazao je da je FSB jedna od najuglednijih službi na svetu i da nikad ne bi izdala lažno mišljenje sve i da su hteli da pomognu.

"Ja ću vam ponoviti, da je neko pucao iz zvučnog topa ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB da dođu i da utvrde. Je l vi mislite da će Botnikov (Aleksandar, direktor FSB) da vam stavi potpis na nešto što je laž? Da je sve hteo da nam pomogne, pa on je profesionalac izvukao bi se nekako ne bi stavio svoj potpis", rekao je Vučić.

On je na pitanje novinarke N1 rekao da mu je žao što ona u tome mora da učestvuje i rekao da voli različitost i da su kod njega dobrodošli svo sa mikrofonom N1 i da ne pravi razliku.

Na pitanje Pinka da li će tužiti N1 i Novu, rekao je da nije i da neće, ali da je njihov rad istorija beščašća.

Za skup u Novom Sadu kazao je da je policija preterala u proceni, da je to bio omanji skup ljudi koji žive u svom balonu i još maštaju da će se pitati nešto, jer ne razumeju da situacija nije ista kao u februaru prošle godine.

(Beta, 21.06.2026)

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