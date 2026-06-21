"Ako druga strana ne ispuni svoje obaveze, Iran će preduzeti mere" Dok Vens putuje u Švajcarsku, stiže upozorenje iz Teherana: "Sporazum je u problemu"

Blic pre 7 sati
"Ako druga strana ne ispuni svoje obaveze, Iran će preduzeti mere" Dok Vens putuje u Švajcarsku, stiže upozorenje iz Teherana…
Iranski portparol Bagei naglašava da razgovori nisu nova runda pregovora, već konsultacije o implementaciji postojeće sporazuma Potpredsednik SAD Džej Di Vens otputovao je u Švajcarsku na razgovore sa Iranom, a američki izaslanici su već na terenu Potpredsednik SAD Džej Di Vens otputovao je iz baze Endruz ka Lucernu u Švajcarskoj, gde bi trebalo da učestvuje u pregovorima sa Iranom, javio je CNN. Vens je ranije izjavio da su promene u planu putovanja deo "delikatne
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