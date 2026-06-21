Bojan Ilievski je pobednik Zvezda Granda: On je imao najviše SMS glasova: Pao na kolena i počeo da plače, emocije ga preplavile…

Među favoritima za pobedu su bili Bubi Ademov, Damjan Vračar i Mensur Abdijanović, ali je Bubi iznenađujuće ispao već u prvom krugu finala.

Publika iz Srbije, BiH, Hrvatske, Severne Makedonije i Crne Gore je glasala za finaliste. Pobednik "Zvezda Granda" je Bojan Ilievski sa najvećim brojem SMS glasova. Njegov mentor je bio Đorđe David. Kada je čuo da je osvojio najviše SMS glasova, Bojan je pao na kolena i počeo da plače, a takmičari su mu čestitali. Drugo mesto je osvojila Mirjana Mitreva, a treće mesto je osvojio Saša Stojaković. U finale su se plasirali:Ivan Tolić, Valentina Jović, Midhat Keskin,