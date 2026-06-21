Hipertenzija, gušenje, bolovi u grudima: Pune ruke posla za lekare u Beogradu u poslednja 24 sata: Evo ko je najviše zvao Hitnu pomoć

Blic pre 17 minuta
Hipertenzija, gušenje, bolovi u grudima: Pune ruke posla za lekare u Beogradu u poslednja 24 sata: Evo ko je najviše zvao…

Hitna pomoć zabeležila je ukupno 128 intervencija tokom noći.

Od tog broja, 32 intervencije su bile na javnim mestima. Tokom protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda ali je Hitna pomoć imala povećan broj intervencija, naročito na javnim mestima, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći. Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 128 intervencija po pozivima građana, od kojih su 32 intervencije bile na javnim mestima. Građani su najčešće zvali Hitnu pomoć zbog hipertenzije, gušenja i bolova u grudima, dok je
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