Kaubojske čizme i ultra-minihaljina: Maja Berović stajlingom na koncertu u Žitištu pomerila granice, svi pričaju o njenoj nikad kraćoj beloj haljini (video)

Tokom nastupa, publiku je oduševila smelim stajlingom i energičnim izvođenjem pesama.

Berovićeva je otkrila da vitku liniju održava izbegavanjem šećera, svakodnevnim vežbanjem i posebnom ishranom. Muzička zvezda Maja Berović održala je spektakularan nastup u Žitištu gde je pred prepunim trgom dovela atmosferu do samog usijanja. Pored svojih najvećih hitova, pevačica je publiku očarala i smelim stajlingom, pojavivši se na bini u minijaturnoj beloj korset-haljini koja je savršeno istakla njene vitke noge. Kako se jasno vidi Maja je ovu ultra kratku