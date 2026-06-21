Kaubojske čizme i ultra-minihaljina: Maja Berović stajlingom na koncertu u Žitištu pomerila granice, svi pričaju o njenoj nikad kraćoj beloj haljini (video)

Blic pre 53 minuta
Kaubojske čizme i ultra-minihaljina: Maja Berović stajlingom na koncertu u Žitištu pomerila granice, svi pričaju o njenoj…

Tokom nastupa, publiku je oduševila smelim stajlingom i energičnim izvođenjem pesama.

Berovićeva je otkrila da vitku liniju održava izbegavanjem šećera, svakodnevnim vežbanjem i posebnom ishranom. Muzička zvezda Maja Berović održala je spektakularan nastup u Žitištu gde je pred prepunim trgom dovela atmosferu do samog usijanja. Pored svojih najvećih hitova, pevačica je publiku očarala i smelim stajlingom, pojavivši se na bini u minijaturnoj beloj korset-haljini koja je savršeno istakla njene vitke noge. Kako se jasno vidi Maja je ovu ultra kratku
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