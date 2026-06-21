Majstor otkrio koju marku klime se najviše isplati kupiti i savete za korišćenje: "Nijednom je nisam popravljao"

Blic pre 37 minuta
Majstor otkrio koju marku klime se najviše isplati kupiti i savete za korišćenje: "Nijednom je nisam popravljao"

Dok meteorolozi najavljuju novi toplotni talas i temperature koje bi već ovog vikenda mogle dostići i do 35 stepeni Celzijusa, mnogi građani razmišljaju o kupovini klima uređaja pre nego što nastupe najveće letnje vrućine.

Prema prognozama DHMZ-a, očekuje se period veoma toplog vremena uz povećan rizik od toplotnog talasa, posebno na delu Jadrana. Na društvenoj mreži Reddit jedan korisnik je zatražio savet za kupovinu klime za stan u prizemlju od oko 30 kvadratnih metara na sunčanoj strani. Naglasio je da ne traži najjeftiniji model, ali ni najskuplji, i da nema iskustva sa klima-uređajima. Najviše preporuka dobili su japanski proizvođači: Mitsubiši, Fudžicu, Daikin, Tošiba i
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