Oči u oči sa Irancima! Džej Di Vens pred zoru sleteo u Švajcarsku, kreću pregovori sa Teheranom: Amerikanci došli sa 3 ključna zahteva

Prioriteti SAD su uspostavljanje okvira za razgovore, napredak po pitanju iranskog nuklearnog programa i dogovor o prekidu vatre u Libanu.

Iransku delegaciju predvodi Mohamed Bager Kalibaf, a razgovori bi mogli da potraju nekoliko dana. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je jutros u Švajcarsku na razgovore sa Iranom, saopštio je njegov portparol. Džej Di Vens i njegova supruga sleteli su u 5.59 ujutru po lokalnom vremenu u vazduhoplovnu bazu Emen, blizu Lucerna, prenosi švajcarski javni servis RTS. On je u subotu poleteo iz Vašingtona u Švajcarsku, objavio je njegov