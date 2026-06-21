"Postignut veliki napredak" Vens dao prve informacije o pregovorima SAD i Irana: Ovo je za istoriju (video)

Blic pre 26 minuta
"Postignut veliki napredak" Vens dao prve informacije o pregovorima SAD i Irana: Ovo je za istoriju (video)
Vens je naglasio da je sastanak istorijski i da do sada nije bilo susreta na tako visokom nivou između dve zemlje Vens je rekao da tehnički pregovori možda neće rešiti sva neslaganja, ali omogućavaju zajednički rad timova SAD i Irana Potpredsednik SAD Džej di Vens dao je najnovije informacije o razgovorima između Irana i SAD u Švajcarskoj i rekao da je postignut „veliki napredak“. - Već smo postigli veliki napredak u poslednjih nekoliko sati - kaže on. Vens je
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