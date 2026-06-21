Potres u Britaniji? Starmeru izmiče fotelja, gubi podršku, razmatra i ostavku

Blic pre 5 sati
Potres u Britaniji? Starmeru izmiče fotelja, gubi podršku, razmatra i ostavku
Premijer Kir Starmer planira povlačenje sa funkcije nakon izborne pobede Endija Burnama u Mejkerfildu Njegova pozicija više nije održiva posle razgovora sa članovima kabineta, savetnicima, sindikalnim liderima i donatorima Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru, piše danas britanski Observer
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