Potres u Britaniji? Starmeru izmiče fotelja, gubi podršku, razmatra i ostavku

Premijer Kir Starmer planira povlačenje sa funkcije nakon izborne pobede Endija Burnama u Mejkerfildu Njegova pozicija više nije održiva posle razgovora sa članovima kabineta, savetnicima, sindikalnim liderima i donatorima Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru, piše danas britanski Observer