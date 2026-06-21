Šok obrt u finalu "Zvezda Granda"! Članovi žirija nisu došli na veliko finale, a onda jednim potezom usrećili kandidate (video)…

Ove sezone finale donosi dva pobednika, a odluku donose zajedno publika i stručni žiri.

Za titulu nove 'Zvezde Granda' takmiči se ukupno 22 kandidata, od kojih će dvoje postati pobednici. Iako su pojedini članovi žirija bili sprečeni da lično prisustvuju velikom finalu "Zvezda Granda“, oni su ipak pomno pratili svako dešavanje tokom najvažnije večeri u sezoni. tokom samog superfinala organizovano je direktno uključenje putem Zoom sastanka, što je omogućilo odsutnim članovima žirija da ostanu u stalnom kontaktu sa kolegama u studiju i produkcijom, ali