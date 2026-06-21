"Stramer sutra podnosi ostavku": Očekuje se saopštenje britanskog premijera, šefica diplomatije: "Povuci se"

Blic pre 10 minuta
"Stramer sutra podnosi ostavku": Očekuje se saopštenje britanskog premijera, šefica diplomatije: "Povuci se"

Ova poruka je Starmeru preneta privatno, prema izveštaju Skaj njuz.

Sve su glasniji pozivi za njegovu ostavku nakon poraza na lokalnim izborima. Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper zatražila je od premijera te zemlje Kira Starmera da se povuče sa funkcije lidera Laburističke stranke, koja podrazumeva i funkciju premijera. Kuper je Starmeru privatno prenela poruku da mora da se povuče, prenosi "Skaj njuz". Starmer je trenutno odsutan iz Dauning strita, i boravi u premijerovoj seoskoj rezidenciji, u Čekersu, sa suprugom
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