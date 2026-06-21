"Trebalo je da dođe do sankcija i do potpune izolacije Srbije", Brnabić o aferi "zvučni top": Laž koja je bila planirana najmanje mesec dana i imala je tri cilja

Blic pre 1 sat
"Trebalo je da dođe do sankcija i do potpune izolacije Srbije", Brnabić o aferi "zvučni top": Laž koja je bila planirana…
Brnabić tvrdi da su dobro pripremljene kampanje protiv Vučića eskalirale odmah nakon širenja te laži Cilj te laži bio je brutalna dehumanizacija predsednika Vučića, predstavljanje kao monstruma i ultimativnog zla "Danas znamo da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec dana pre skupa u martu i da je imala tri cilja, a prvi je brutalna dehumanizacija predsednika Vučića", rekla je danas predsednica Skupštine Srbije Ane Brnabić. - Odnosno da se predstavi
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