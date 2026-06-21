"Trebalo je da dođe do sankcija i do potpune izolacije Srbije", Brnabić o aferi "zvučni top": Laž koja je bila planirana najmanje mesec dana i imala je tri cilja
Blic pre 1 sat
Brnabić tvrdi da su dobro pripremljene kampanje protiv Vučića eskalirale odmah nakon širenja te laži Cilj te laži bio je brutalna dehumanizacija predsednika Vučića, predstavljanje kao monstruma i ultimativnog zla "Danas znamo da je laž o zvučnom topu bila planirana najmanje mesec dana pre skupa u martu i da je imala tri cilja, a prvi je brutalna dehumanizacija predsednika Vučića", rekla je danas predsednica Skupštine Srbije Ane Brnabić. - Odnosno da se predstavi