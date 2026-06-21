Važio za favorita, pa ispao iz trke za prvo mesto Brat Nadice Ademov otkrio da li je razočaran i zašto sestra nije došla u finale: "Imao sam nadu" (video)

Blic pre 5 sati
Važio za favorita, pa ispao iz trke za prvo mesto Brat Nadice Ademov otkrio da li je razočaran i zašto sestra nije došla u…

Naglasio je da ne pokušava da nadmaši Nadicu, već joj želi još veći uspeh i priznaje da je očekivanje veće jer je njen brat.

Bubi je izjavio da mu je cilj da što pre počne sa muzičkim nastupima i moguće saradnje sa sestrom Nadicom. Brat Nadice Ademov, Bubi, ispao je u finalu Zvezda Granda nakon prvog preseka glasova. On je istakao da je ponosan na rezultat koji je postigao i da mu je cilj da što pre krene sa nastupima. Njegova majka je rekla da je ponosna i nije razočarana ishodom. - To je mamin pobednik, nisam razočarana on je talentovan i mi smo presrećni. Rekla sam da smo mi tu, kako
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