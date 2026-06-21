(Video) Bukti novi požar u Grčkoj! U toku evakuacija, stanovnicima stigla SMS poruka sa naređenjem: Nadleću avioni i helikopteri, stižu dobrovoljci

Blic pre 2 sata
(Video) Bukti novi požar u Grčkoj! U toku evakuacija, stanovnicima stigla SMS poruka sa naređenjem: Nadleću avioni i…
Požar zahvata nisko rastinje i suvu travu, šireći se zbog jakog vetra U gašenju učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dva aviona, tri helikoptera, dobrovoljci i lokalne cisterne Na grčkom ostrvu Sirosu danas je izbio požar u području Ampela, gde gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba. U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Još jedan požar u Grčkoj: Gori nisko rastinje, naređena evakuacija na Sirosu

Još jedan požar u Grčkoj: Gori nisko rastinje, naređena evakuacija na Sirosu

NIN pre 1 sat
Još jedan požar u Grčkoj: Gori nisko rastinje, naređena evakuacija na Sirosu

Još jedan požar u Grčkoj: Gori nisko rastinje, naređena evakuacija na Sirosu

Euronews pre 1 sat
(Video) Novi požar izazvao haos! Drama na grčkim ostrvima plamen guta nisko rastinje, stanovnici hitno napuštaju domove…

(Video) Novi požar izazvao haos! Drama na grčkim ostrvima plamen guta nisko rastinje, stanovnici hitno napuštaju domove, vatrogasci u borbi i sa vetrom

Dnevnik pre 1 sat
Bukti novi požar u Grčkoj: Stanovnicima naređena evakuacija, nebo nadleću avioni i helikopteri (video)

Bukti novi požar u Grčkoj: Stanovnicima naređena evakuacija, nebo nadleću avioni i helikopteri (video)

Mondo pre 1 sat
Novi požar u Grčkoj, naređena evakuacija na Sirosu

Novi požar u Grčkoj, naređena evakuacija na Sirosu

Politika pre 1 sat
Strašni požari zahvatili Grčku: Evakuacija u toku, ljudi u panici (video)

Strašni požari zahvatili Grčku: Evakuacija u toku, ljudi u panici (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Meštani beže pred vatrom: Plamen guta poznato grčko ostrvo, avioni i helikopteri se bore protiv stihije

Meštani beže pred vatrom: Plamen guta poznato grčko ostrvo, avioni i helikopteri se bore protiv stihije

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaSMShelikopterpožar

Svet, najnovije vesti »

Ko zaista ulaže u odbranu? Poljska nadmašila SAD, ostatak Evrope kaska

Ko zaista ulaže u odbranu? Poljska nadmašila SAD, ostatak Evrope kaska

Euronews pre 8 minuta
Samit G7 i kraj evropskih iluzija o sopstvenoj snazi: Nadmetanje u laskanju Trampu i tiha kapitulacija EU

Samit G7 i kraj evropskih iluzija o sopstvenoj snazi: Nadmetanje u laskanju Trampu i tiha kapitulacija EU

NIN pre 3 minuta
Naučnici u Rusiji identifikovali 30 novih virusa koje prenose komarci i krpelji

Naučnici u Rusiji identifikovali 30 novih virusa koje prenose komarci i krpelji

Radio 021 pre 8 minuta
Tragedija na Jadranu: Utopio se dečak (11).

Tragedija na Jadranu: Utopio se dečak (11).

Mondo pre 7 minuta
Narandžasti meteoalarm za Englesku i Vels: Ostvro će pogoditi vrućine koje nisu zabeležene 50 godina

Narandžasti meteoalarm za Englesku i Vels: Ostvro će pogoditi vrućine koje nisu zabeležene 50 godina

Euronews pre 3 minuta