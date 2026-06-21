(Video) Bukti novi požar u Grčkoj! U toku evakuacija, stanovnicima stigla SMS poruka sa naređenjem: Nadleću avioni i helikopteri, stižu dobrovoljci

Požar zahvata nisko rastinje i suvu travu, šireći se zbog jakog vetra U gašenju učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dva aviona, tri helikoptera, dobrovoljci i lokalne cisterne Na grčkom ostrvu Sirosu danas je izbio požar u području Ampela, gde gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba. U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha